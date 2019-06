Zaccheroni: "Giampaolo al Milan? Mi fido molto di Maldini"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre di Milan, Lazio, Juventus e Inter, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento The Coach Experience. Ecco le sue parole sulla scelta del Milan di affidare la panchina a Marco Giampaolo: "Io mi fido molto di Maldini, è un uomo di straordinario equilibrio. È positivo in tutto e per tutto. Avere alle spalle Maldini è un buon vantaggio".