Zambrotta: "I casi Theo e Leao? Mi è piaciuta la gestione di Fonseca. Rafa dopo la strigliata ha fatto grandi partite..."

Tra i problemi che ci sono stati nel Milan in questa prima parte di stagione c'è anche la gestione degli "insubordinati" da parte di Paulo Fonseca. Ecco il pensiero dell'ex rossonero Gianluca Zambrotta alla Gazzetta dello Sport: "Dentro gli spogliatoi ci sono sempre state problematiche da risolvere, è capitato anche a me. L'allenatore se ne faceva carico e le risolveva all'interno del gruppo. Nello specifico di Theo e Leao, soprattutto per quanto riguarda Rafa, messo da parte in alcune partite, ci può stare. A me Fonseca è piaciuto in questo tipo di gestione. Leao dopo la strigliata ha fatto grandi partite... Per un allenatore ciò che conta è il gruppo. Se si inizia a incrinare la credibilità all'interno del gruppo, poi è difficile recuperarla.

Theo? Lui e Leao sono quelli con più talento nel Milan, quello che manca per essere dei fuoriclasse è la continuità. Non puoi fare la differenza solo ogni tanto. Gli esempi a cui ispirarsi? Del Piero, Pirlo, Seedorf: erano sempre sul pezzo".