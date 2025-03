Zambrotta su Milan-Como: "Per i rossoneri non sarà facile. Il Napoli ne sa qualcosa..."

Gianluca Zambrotta, doppio ex della partita, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sfida di stasera tra Milan e Como: "Mi aspetto un Milan che voglia fare punti per centrare l’Europa League. Il Como però sta bene e contro il Venezia senza quel rigore preso al 95’ avrebbe ottenuto un successo importante: gioca un bel calcio e a San Siro andrà per farare la sua gara. Per i rossoneri non sarà facile. Il Napoli ne sa qualcosa...

Il Como è la società della mia città, quella dove sono cresciuto. Ho iniziato facendo il raccattapalle allo stadio e giocando negli Esordienti. Per anni vedevo i calciatori della prima squadra allenarsi nel campo accanto al mio e sognavo anch’io di indossare quella maglia tra i professionisti. Alla fine ce l’ho fatta: ho esordito in B con Tardelli e ho giocato due stagioni in C1 vincendo la Coppa Italia e perdendo una promozione in B in finale.

Il ricordo più bello al Milan? Lo spogliatoio del Milan, con quello della Juve, è stato il più bello dove sono stato. C’erano tanti italiani: Gattuso, Pirlo, Abbiati, Oddo, Nesta, Maldini, Inzaghi, Ambro... Era un gruppo meraviglioso e ci siamo fatti tante risate. Come in una grande famiglia”.