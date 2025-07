Liverpool-Milan (2-4): il tabellino

Si riporta di seguito il tabellino di Liverpool-Milan, seconda amichevole della tournée estiva dei rossoneri.

LIVERPOOL-MILAN 2-4

Marcatori: 10' Leao (M), 26' Szoboszlai (L), 7'st Loftus-Cheek (M), 14'st e 49'st Okafor (M), 48'st Gakpo (L).

LIVERPOOL (3-4-3): Alisson (1'st Mamardashvili); Gravenberch (18'st Morton), van Dijk (1'st Konaté), Robertson (1'st Tsimikas); Stephenson (1'st Kerkez), Szoboszlai (1'st Jones), Morton (32' Nyoni), Ngumoha (1'st Bradley); Salah (1'st Gakpo), Wirtz (1'st Frimpong), Elliott (1'st Doak). A disp.: Woodman. All.: Slot.

MILAN (3-5-2): Maignan (1'st P. Terracciano); Tomori (33'st F. Terracciano), Thiaw (39'st Duțu), Pavlović (1'st Gabbia); Saelemaekers (39'st Magni), Fofana (1'st Musah), Ricci (33'st Comotto), Loftus-Cheek (18'st Bondo), Bartesaghi (18'st Estupiñan); Pulisic (1'st Okafor), Leão (18'st Chukwueze). A disp.: Torriani; Jiménez; Colombo, Liberali. All.: Allegri.

Arbitro: Tam Ping Wun (HKG)

IL COMMENTO DI MILANNEWS A LIVERPOOL-MILAN

Così come non ci si è fasciati la testa contro l’Arsenal, seppure sia stato giusto sottolineare qualche pochezza tecnica di troppo, allo stesso modo oggi non bisogna fare l’errore inverso. Il 4-2 rifilato al Liverpool (CLICCA QUI per il live della partita) campione d’Inghilterra rientra nel calcio estivo, addirittura in quello di luglio. Si possono comunque far notare i notevoli miglioramenti rispetto all’uscita precedente contro i Gunners. Questo pomeriggio il Milan è stato squadra: compatto, corto, unito e lucido. Spiccano i gesti tecnici, finalmente concreti e puliti, che hanno portato ai gol. Recupero palla in zona pericolosa, verticalità cercata e trovata nel modo giusto e infine le varie individualità (Leao, Pulisic e Loftus veramente sugli scudi) hanno mandato in tilt la difesa dei Reds.