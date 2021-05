Femminile, Fusetti a Sky: "Abbiamo dato tutto, ci dispiace. Non dobbiamo abbatterci"

Laura Fusetti, difensore del Milan Femminile, è stata intervistata da Sky Sport al termine di Milan-Roma:

Sulla partita: “Speravamo di vincere la finale e la Coppa, sarebbe stato il nostro primo trofeo. Ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo dato tutto quello che avevamo, non dobbiamo avere nessun rimpianto. Ci dispiace, ma se rimaniamo insieme e continueremo come quest’anno un giorno potremo toglierci questa soddisfazione. Perdere ai rigori è ancora più brutto. Da domani cercheremo di ributtarci alla prossima stagione e alla qualificazione in Champions League”.

Il rapporto con il portiere della Roma Ceasar: “Le ho fatto i complimenti, speravo che oggi non facesse quello che ha fatto. È un ottimo portiere, sono contenta per lei perché ci tengo. Lei si è complimentata con me e io con lei, il calcio è anche questo”.

Cosa vi ha detto Ganz? “Ha cercato di consolarci, anche lui ci ha detto che abbiamo dato tutto. Dispiace perché dispiace ma non dobbiamo abbatterci”.