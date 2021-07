Femminile, le rossonere pareggiano la prima amichevole stagionale: 1-1 contro il Gintra

La stagione a forti tinte europee del Milan Femminile parte con un pareggio, in amichevole a Šiauliai contro le campionesse di Lituania. Finisce 1-1 la prima sfida stagionale delle ragazze di Maurizio Ganz contro il Gintra, squadra che sarà impegnata come le rossonere nei turni preliminari di UEFA Women's Champions League tra un mese. Un buon pareggio, siglato dal gol nel finale di Miriam Longo, contro una squadra ben più avanti nella preparazione rispetto al Milan e già alla terza amichevole stagionale.

Tanti gli esordi assoluti tra le rossonere: dal primo minuto per Thrige, Stapelfeldt e Thomas; nella ripresa per Giuliani, Kirschstein e Miotto. Una partita che ha visto il Milan protagonista di una buona prestazione in un primo tempo in cui avrebbe meritato più volte il gol. Anche nel secondo tempo sono di più le ragazze di Ganz a fare la partita contro un'avversaria attenta a coprirsi e ripartire, ma al 74' sono le padrone di casa ad andare in vantaggio con il gol di Carter. Il Milan non si disunisce e trova il gol del pari all'86'. Cross dalla destra di Rizza per Giacinti che colpisce a rete: la conclusione del capitano viene però respinta, con il pallone termina sui piedi di Miriam Longo che ribadisce in rete. Negli ultimi minuti le rossonere vanno vicine al gol del 2-1, ma il match termina in parità.

Adesso per le ragazze di Ganz ci sarà un'altra settimana di lavoro al Vismara: il prossimo impegno in amichevole sarà sabato a Saint Vincent in un triangolare contro le svizzere del Servette, altra squadra impegnata nei prossimi preliminari di Champions League, e la Sampdoria, novità della nuova Serie A Femminile.

MILAN (4-3-2-1): Korenčiová (1' st Giuliani); Thrige (14' st Rizza), Fusetti, Agard, Bergamaschi; Mauri (1' st Miotto), Boquete, Grimshaw; Thomas (21' st Longo), Stapelfeldt (31' st Kirschstein); Giacinti. All.: Ganz.