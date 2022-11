Femminile, Mesjasz presenta la sfida contro il Como: "Sarà difficile, dopo le nazionali abbiamo avuto poco tempo per prepararla insieme"

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Oggi alle 14.30, dopo una lunga sosta per le nazionali, torna la Serie A Femminile: il Milan di Maurizio Ganz sarà impegnato contro il Como.

A presentare il match contro le lariane è, in casa rossonera, Małgorzata "Gosia" Mesjasz: "Sono molto orgogliosa e felice di essere qui e di giocare in una squadra come il Milan. Contro il Como sarà una sfida molto difficile. Giocando dopo la pausa nazionali abbiamo avuto poco tempo per prepararla tutte insieme, ma giocheremo in casa e vogliamo conquistare i tre punti. Ma sappiamo che non sarà facile".