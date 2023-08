Milan Femminile, domani la finale della "The Women's Cup" contro l'Atletico Madrid

Alla sua terza edizione, la "The Women’s Cup" si prepara a conoscere la nuova squadra vincitrice in una cornice del tutto nuova. Dopo le due edizioni precedenti disputate a Louisville, in Kentucky, il torneo internazionale è sbarcato, infatti, per la prima volta in Europa, più precisamente al Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares di Madrid (casa dell’Atleti Femenino).

Sono quattro le squadre a contendersi l’ambito trofeo e in particolare ad avere l’opportunità di potersi misurare con club prestigiosi provenienti da diverse competizioni internazionali. In particolare, l’edizione di quest’anno (dal 23 al 26 Agosto) vede la partecipazione dell'AC Milan, dell’Atlético de Madrid, del River Plate e dell’América de Cali.

La squadra di Ganz ha di fatto inaugurato il torneo, disputando e vincendo la prima delle due semifinali del quadrangolare, la gara contro l'América de Cali, squadra colombiana che disputa la massima categoria del campionato locale. A portare in vantaggio le rossonere al 38' la bellissima rete dalla distanza di Greta Adami, mentre nel secondo tempo ci pensa Christy Grimshaw non solo a regalare il raddoppio alle compagne di squadra al 79’, ma anche ad archiviare definitivamente la gara e regalare al Milan il pass per la finale.

La finalissima, infatti, in programma per sabato 26 Agosto alle ore 21, vede la sfida (tutta europea) tra l’Atlético Madrid, reduce dalla vittoria di larga misura contro il River Plate (6-0), e il Milan Femminile, alla sua prima finale della "The Women’s Cup". La qualificazione in finale rappresenta per la squadra di Ganz non solo una grande opportunità di poter concorrere attivamente al trofeo, ma anche di acquisire maggiore esperienza in campo internazionale, carica e motivazione anche in vista dell’inizio della stagione 2023-2024 di Serie A Femminile - ormai alle porte- con il big match contro la Roma.