Milan Femminile, Dominika è Mrs Derby

Si è concluso a favore del Milan, come i primi due, il terzo Derby femminile stagionale. Sono state tre sfide avvincenti ed emozionanti, con il pieno onore delle armi anche alle ragazze nerazzurre. Dopo il 3-1 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni nel Derby di andata di campionato e dopo il 4-1 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno nella gara secca di Coppa Italia, le atlete rossonere allenate da Maurizio Ganz hanno giocato e vinto il loro primo derby casalingo della stagione.



Dopo essere passato in svantaggio al Brianteo di Monza, il Milan ha vinto 2-1 in rimonta. I 9 gol rossoneri nei 3 Derby femminili li hanno segnati Čonč (3), Giacinti, Thorvaldsdottir, Salvatori Rinaldi, Longo, Hovland e Lady Andrade.



La goleador numero uno dei Derby milanesi femminili di questa stagione, quello del Brianteo era l'ultimo in calendario, è quindi la 27enne Dominika Čonč. La nazionale slovena è al suo primo anno di Milan, gioca sull'esterno e unisce alla pericolosità in zona gol un grande lavoro per la squadra. Dopo le sue esperienze spagnole con le maglie di Espanyol e Malaga, si è inserita molto bene quest'anno nello spogliatoio rossonero.



Dominika è solare, ha sempre il sorriso dipinto sul volto e questo aspetto l'ha agevolata molto nel rapporto con tutte le sue compagne di squadre. Tre gol nei Derby sono una bella soddisfazione, ma ora la squadra deve andare avanti per continuare a lottare per i propri obiettivi stagionali.