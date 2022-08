Milan Femminile, Ganz: "Cercheremo di partire nella maniera giusta con tre gare di livello"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, si è così espresso a MilanTV prima della sfida contro la Fiorentina: "Iniziamo il campionato con tre partite molto insidiose come Fiorentina in casa, Roma in trasferta e Sassuolo di nuovo in casa. Cercheremo di partire nella maniera giusta per affrontare al meglio quelli che saranno tre appuntamenti di alto livello".