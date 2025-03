Milan Femminile, Piga e Sorelli: "Tante prese in giro e commenti negativi quando abbiamo iniziato a giocare"

vedi letture

Le calciatrici del Milan Julie Piga e Nadine Sorelli nei giorni scorsi hanno incontrato 150 studenti dell’IIS Cardano a Lampugnano, nella periferia nord-ovest di Milano, per condividere le loro esperienze personali e stimolare il dialogo e la riflessione su temi rilevanti anche tra le nuove generazioni nell’abito dell’appuntamento ‘Tutti i colori dello Sport’ organizzato dal club rossonero e da Fondazione Milan.

"Quando ho iniziato, dei ragazzi mi prendevano in giro, ma alla fine dei conti io ero più forte di loro. Nello sport come nella vita, bisogna crederci sempre e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi. - ha spiegato Piga come si legge sul sito del club milanese - L'importante è non criticare, ma mettersi piuttosto in una posizione di ascolto e chiedersi il motivo di alcuni comportamenti. Dalle mie compagne svedesi, per esempio, io stessa ho conosciuto l'importanza del lavoro in un modo diverso rispetto a quello che abbiamo in Francia, e così ho cambiato in positivo il mio stesso modo di fare".

"Quando ho iniziato a giocare - ha aggiunto Sorelli - ero in una squadra maschile e di commenti nei miei confronti ne ho sentiti diversi. In quelle occasioni, per me è stato fondamentale poter contare sulla mia famiglia, che mi ha sempre incoraggiata a mai frenata in questo mio sogno. A volte si tende a dare poco peso a episodi di discriminazione, mentre è importante saperli riconoscere e dar loro la giusta importanza, mettendosi nei panni dell'altro".