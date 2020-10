Milan Femminile, Tucceri Cimini: "Arriviamo al derby motivate. Obiettivo puntare in alto"

Il difensore del Milan Femminile Linda Tucceri Cimini ha parlato ai microfoni di Sky Sportalla vigilia del derby contro l’Inter: "A questo derby arriviamo molto motivate anche perchè è una partita speciale. Gli obiettivi sono di puntare in alto e di migliorarsi rispetto agli anni passati. Io anche cercherò di migliorarmi e se riesco magari siglare qualche gol in più rispetto agli anni passati e puntare in alto con loro. Nel momento in cui avevamo lo scontro diretto con al Fiorentina c’è stato il problema del virus. Ci riproveremo quest’anno e magari punteremo anche ad un possibile scudetto".