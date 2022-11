Serie A Femminile, il programma della 9^ giornata: il Milan ospiterà il Como

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo la pausa per la Supercoppa Femminile e le gare amichevoli dell’Italia torna in campo la Serie A per la nona e ultima giornata del girone d’andata. Una giornata che verrà aperta dalle due finaliste della Supercoppa, Roma e Juventus, nella giornata di sabato. Le giallorosse, vincitrici del trofeo ai rigori, ospiteranno una Sampdoria che era partita molto bene, ma ha rallentato in maniera decisa nelle ultime settimana. Le blucerchiate non vanno però sottovalutate anche se la difficile situazione societaria potrebbe influire sul rendimento delle ragazze di Cincotta. La Roma ha però l’occasione di conquistare il titolo di campione d’inverno (anche se siamo ancora in autunno) e ribadire la volontà di puntare a vincere il primo scudetto da aggiungere alla Coppa Italia e alla Supercoppa in bacheca. La Juventus invece farà visita a un Parma che in queste settimane ha potuto lavorare con il nuovo allenatore Panico e che vorrà, sul palcoscenico del Tardini, provare a fare lo sgambetto alle prestigiose avversarie per tornare a muovere la classifica. Non sarà facile contro una Juve ferita dalla sconfitta in Supercoppa, proprio nello stadio ducale, e vogliosa di risalire la classifica mettendo pressione a Fiorentina e Inter.

Le due squadre si sfideranno domenica pomeriggio in casa delle toscane. Separate da un solo punto viola e nerazzurre stanno disputando un torneo all’altezza del blasone e puntano a insidiare Roma e Juve nella corsa al titolo o quantomeno per il secondo posto che dà accesso alla qualificazione in Europa. Una sfida che purtroppo non si giocherà al Franchi e qui bisogna tirare un po' le orecchie alle società e alla Divisione Femminile che avrebbe potuto sfruttare meglio la pausa della Serie A per aprire gli stadi principali alle squadre femminili per aumentare l’interesse, il pubblico e permettere alla calciatrici di giocare in impianti più prestigiosi e importanti. Il tempo per rimediare c’è e speriamo che ci si pensi e si ponga rimedio a questa disattenzione, specialmente per le gare di cartello.

Le altre gare che chiudono il turno sono il derby lombardo fra Milan e Como con le rossonere all’inseguimento del treno Scudetto, e un occhio a non scivolare fuori dalle prime cinque, e un Como in salute che ha raccolto punti nelle ultime settimane e vuole continuare a mettere punti in cascina in vista della Poule Retrocessione. L’altra sfida è lo scontro salvezza fra Sassuolo e Pomigliano: le neroverdi sono la grande delusione di stagione, appena tre punti conquistati e ultimo posto, ma hanno le qualità in rosa per cambiare marcia e risollevarsi anche se l’entrata fra le prime cinque appare impossibile. Le campane sono in salute e sembrano aver compreso gli errori di un anno fa. Una sfida in cui nessuna può permettersi comunque di lasciare punti con le emiliane che rischiano di sprofondare ancor di più in classifica.

Il programma della 9^ giornata

Sabato 19 novembre

Roma-Sampdoria (diretta su TimVision) 12:30

Parma-Juventus (diretta su TimVision, La7 e La7.it) 14:30

Domenica 20 novembre

Sassuolo-Pomigliano (diretta su TimVision) 12:30

Milan-Como (diretta su TimVision) 14:30

Fiorentina-Inter (diretta su TimVision) 14:30

La classifica: Roma 21, Fiorentina 18, Inter 17, Juventus 17, Milan 12, Sampdoria 10, Pomigliano 7, Como 5, Parma 4, Sassuolo 3

Classifica marcatrici: Polli (Inter) 7, Girelli (Juventus) 7, Chawinga (Inter) 6, Asllani (Milan) 6, Giacinti (Milan) 5, Beerensteyn (Juventus) 4, Taty (Pomigliano) 4,