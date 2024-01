Serie A Femminile, non si sblocca il risultato allo Stadio Amerigo Liguori: 0-0 contro il Pomigliano

La 14ª giornata di Serie A Femminile eBay si è aperta con la vittoria dell’Inter sul Napoli per 3-2 e con il successo della Roma capolista sulla Sampdoria per 2-0, grazie alle reti di Linari e Greggi. Il Milan di Corti, invece, reduce dal tris sul Como, è alla ricerca della continuità necessaria per ambire a un posto per la Poule Scudetto. In questa giornata, infatti, le rossonere sono impegnate nella assolata sfida in trasferta contro il Pomigliano, reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato. I precedenti tra le due squadre sorridono di fatto al Diavolo, con quattro successi su cinque e una sola sconfitta risalente alla trasferta del 29 ottobre 2022.

La squadra di Corti prova fin da subito a rendersi pericolosa, tanto da sfiorare la rete del vantaggio al 22' con il passaggio di Laurent per Dubcova che viene chiusa infine in angolo. Man mano che passano i minuti, però, il risultato continua a restare bloccato sullo 0-0 con poche occasioni reali da entrambi i fronti. La partita si accende nei minuti finali della prima frazione di gioco con una doppia occasione per il Pomigliano, in particolare al 40' con la conclusione di Ippolito che termina sul fondo.

Nella ripresa, le rossonere provano fin da subito ad accelerare e a sbloccare il risultato, al 68’ l’occasione della neo arrivata Nadim che prova il tiro a giro ma sfiora la traversa, e al 74’ con l’occasione più pericolosa del secondo tempo, il passaggio di Dubcova per Dompig che va al tiro di potenza sulla destra, ma termina di poco alto sulla traversa. Minuto dopo minuto, il Milan continua a crescere, senza trovare però il guizzo decisivo. Proprio nel momento migliore rossonero arriva la doppia occasione per il Pomigliano, prima all’86’ con Di Giammarino, e poi all’88’ con Ippolito fermata in fuorigioco. Al triplice fischio finale il risultato resta fermo sullo 0-0. Le rossonere guadagnano un punto e salgono a quota 14 punti in classifica, avvicinandosi a meno tre dalla Poule Scudetto. Fondamentali saranno le prossime sfide contro la Fiorentina e la trasferta a Sassuolo.