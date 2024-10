Serie A Femminile, rimonta della Roma sul Milan: termina 2-1 il match al Tre Fontane

vedi letture

La settima giornata di Seria A Femminile eBay si è aperta all’insegna di diversi big match. Se la sfida tra Inter e Juventus è terminata a reti inviolate, una gara che ha regalato tanti gol è stata quella tra Fiorentina e Lazio, terminata 3-2. Quest’oggi, invece, è la volta di Roma - Milan. Le rossonere, impegnate al Tre Fontane, vogliono dare continuità al duro lavoro e alla striscia di risultati positivi collezionati: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, nonostante l’avvio in sordina in campionato. La Roma di mister Spugna, invece, si trova attualmente a un solo punto di distanza da Diavolo ed è reduce da tre vittorie, un pareggio e la sconfitta contro la Juventus per 2-1.

Il Match

Come prevedibile, la gara inizia a infiammarsi già nei primi minuti, con tante occasioni ed emozioni da parte di entrambe le squadre. E di fatto sono bastati solo 4’ al Milan per sbloccare il risultato e passare in vantaggio, con il passaggio di Renzotti per Ijeh che va alla conclusione di destro e trova l’angolo della rete. Sull’altro fronte, la Roma di Spugna prova a reagire e a rendersi subito pericolosa, sfiorando la rete del pari all’8’, con il palo esterno della rete colpito da Pilgrim. Al 22’, però, le giallorosse riescono ad agganciare il Diavolo con il bel tiro di Giugliano da fuori area che termina in rete nonostante l’intervento di Giuliani. Al 29’ il Milan ha l’occasione di tornare in vantaggio sugli sviluppi da calcio d’angolo, con la palla che attraversa l’area di rigore ma non trova la deviazione decisiva.

Nella ripresa, dopo il brivido giallorosso al 52’ con la conclusione di Hanshaw alta sulla traversa, le rossonere provano a sfruttare un’azione pericolosa al 58’, con il cross di Dompig in area per Nadim, che devia di testa ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 75’, è la Roma a passare in vantaggio, con il lancio di Viens e la deviazione di testa decisiva dell’ex rossonera Giacinti, che firma la rete del 2-1. Nel finale di gara, forte del vantaggio, la Roma continua a spingere e a creare diverse occasioni pericolose, come all’89’ con l'azione nata dagli sviluppi da corner, il cross di Greggi e la conclusione di Troelsgaard che termina di poco fuori al lato della porta.