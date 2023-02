Serie A Temminile, la Top11 della 16ª: tris del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha comunicato la Top 11 dell’ultima giornata di Serie A. Una squadra dove trovano ampio spazio le giocatrici del Milan, vittorioso sul campo della Juventus: la neo acquisto Nouwen fra in difesa e poi il tandem offensivo Piemonte-Thomas in avanti. Fra i pali c’è invece Capelletti del Parma con Breitner della Fiorentina al centro e il duo del Pomigliano Rizza-Fusini come terzine. A centrocampo Andressa della Roma e Karchouni dell’Inter affiancano la neo viola Zamanian, mentre è un’altra calciatrice delle toscane come Longo a completare il tridente:

Capelletti (Parma); Rizza (Pomigliano), Nouwen (Milan), Breitner (Fiorentina), Fusini (Pomigliano); Andressa Alves (Roma), Zamanian (Fiorentina), Karchouni (Inter); Longo (Fiorentina), Piemonte (Milan), Thomas (Milan)