Vizzino (Avv. Giacinti): "Valentina ha dato tanto al Milan e viceversa, magari a giugno sarà di nuovo in rossonero"

L’avvocato Luis Vizzino, consulente legale di Valentina Giacinti, ha parlato così della numero 9 del Milan Femminile in diretta su YouTube a Replay, live di MilanNews.it in collaborazione con Alessandro Jacobone Milanista Non Evoluto.

Queste le dichiarazioni di Vizzino: “Io penso che i rapporti professionali possono avere un inizio, una fine e possono ricominciare. Fa parte della vita, del lavoro e dello sport. Poi ci sono altri rapporti che vanno oltre quello professionale e questo è il rapporto che oggi c’è tra Valentina e il Milan. Un rapporto di amore reciproco, Valentina dà tanto al Milan, perché oggi è ancora una calciatrice del Milan, ha dato tanto al Milan e darà tanto al Milan. Il Milan ha dato tanto a Valentina. Da questo punto di vista c’è uno splendido rapporto con la dirigenza, questo chiaramente ha generato un po’ più di tristezza in più in Valentina. È chiaro che quando si fanno delle scelte e quando c’è il sentimento diventa tutto più difficile. Ad oggi non c’è ancora nulla di concreto, poi nel calcio tutto può succedere e cambiare in poco tempo. Valentina è una calciatrice top e fa gola a tanti club. Si è legata quest’estate al Milan per amore della maglia nonostante ci fossero altre proposte. Vedremo cosa succederà, magari a giugno sarà di nuovo al Milan e si ripartirà meglio di prima”.

Giacinti attualmente è molto vicina al finalizzare il trasferimento in prestito secco alla Fiorentina.