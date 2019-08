SONDAGGIO MN - Milan ancora alla ricerca dell'attaccante: cosa fare?

Il 2 settembre si avvicina sempre di più e il Milan cerca ancora una spalla per Piatek. La trattativa Correa si è bloccata per via della distanza tra Milan ed Atletico Madrid, tant'è che sono spuntati i primi nomi come possibili alternative. Cosa dovrebbe fare il club rossonero? Andare all-in sull'argentino dei Colchoneros, tentare un'altra strada o rimanere in questo modo senza buttare risorse in soluzioni di ripiego?

Rispondi al sondaggio di Milannews.it, qui