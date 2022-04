SONDAGGIO MN - Milan-Berardi: oltre il 60% dei lettori è favorevole all'eventuale acquisto dell'attaccante del Sassuolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si parla tanto in questo periodo di un possibile futuro di Domenico Berardi al Milan. Non è un mistero che il club rossonero stia cercando un attaccante esterno di destra per la prossima stagione e tra i nomi più caldi c'è appunto quello del giocatore del Sassuolo. Per conoscere l'opinione dei suoi lettori, la redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio proprio in merito al possibile arrivo a Milanello del giocatore italiano: il 61,50% si è detto favorevole all'eventuale acquisto di Berardi, mentre il 38,50% punterebbe su un altro calciatore in quella zona di campo.

Ecco, nel dettaglio, il risultato del sondaggio:

TOTALE VOTANTI: 8736

SÌ ALL'ACQUISTO DI BERARDI: 61,50% (5371)

NO ALL'ACQUISTO DI BERARDI: 38,50% (3365)