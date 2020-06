SONDAGGIO MN - Milan, quale modulo contro la Juventus?

Venerdì prossimo, il Milan tornerà in campo e lo farà in casa della Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In vista di questo match, Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo, deve ancora decidere se confermare il 4-2-3-1 oppure cambiare modulo. Voi che sistema di gioco utilizzereste? Rispondete al sondaggio di Milannews.it cliccando qui!!!