Sono stati presentati i due progetti ancora in corsa per il nuovo stadio di Milan e Inter: quello di Populous chiamato "La Cattedrale" e quello di Manica/Sportium denominato "Gli Anelli di Milano". La redazione di Milannews, attraverso un sondaggio, vuole sapere il parere dei suoi lettori: quale progetto preferite tra i due? Cliccate qui per rispondere!!!