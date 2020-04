SONDAGGIO MN - Vendereste Donnarumma per arrivare a Tonali?

Il futuro di Gigio Donnarumma è al centro di svariate voci ed indiscrezioni: rinnoverà o verrà ceduto? Oppure resterà senza prolungamento col rischio di partenza a parametro zero? Sappiamo che l'addio del giovane portiere garantirebbe un'importante plusvalenza al Milan, una plusvalenza che potrebbe garantire un'operazione piuttosto onerosa in entrata, come ad esempio quella che porterebbe in rossonero Sandro Tonali. La domanda è la seguente: sacrifichereste Donnarumma per poi andare ad acquistare il centrocampista del Brescia?

