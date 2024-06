Leao sui social dopo Portogallo-Finlandia: "Bella vittoria per iniziare la preparazione all'Europeo"

Nella serata di ieri allo stadio José Alvalade dello Sporting Lisbona il Portogallo ha schiantato la Finlanda in amichevole vincendo 4 a 2. Protagonista della serata lusitana anche il numero 10 del Milan Rafael Leao, che partito titolare è stato sostituito al termine del primo tempo dal CT Roberto Martinez, che ha preferito preservarlo in vista della preparazione ad EURO2024.

Una vittoria, quella di ieri, importante non tanto per il risultato in sé ma perché da morale al Portogallo in vista degli inizi degli Europei, come confermato anche da Rafael Leao in un post social nel quale ha scritto: "È sempre bello essere a casa. Una bella vittoria per iniziare la preparazione all'Europeo. Grazie per l'incredibile supporto, portoghesi. Massima concentrazione per la prossima partita!".