Roma-Milan: arbitra Rapuano. Irrati al VAR

Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per Roma-Milan, match in programma venerdì alle 20.45 e valido per la terza giornata di Serie A:

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: MELI – ALASSIO

IV uomo: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: DI VUOLO