Serie A, le designazioni arbitrali per la 20esima giornata. Milan-Roma a Guida

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 20ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 14 gennaio. A Marco Guida è stata affidata la direzione di Milan-Roma, mentre Marco Piccinini sarà impegnato sul campo della Juventus, con la squadra di Allegri che se la vedrà con il Sassuolo. Affidato a Livio Marinelli invece il derby campano tra Napoli e Salernitana, con entrambe le squadre chiamate a cercare un successo importante. Questa la lista completa delle designazioni del turno che inizierà sabato alle 15 per essere completato martedì sera con il posticipo dell'Allianz Stadium:

GENOA-TORINO Sabato 13/01 H.15.00

Giua

Raspollini-Barone

Iv: Feliciani

Var: La Penna

Avar: Valeri

NAPOLI-SALERNITANA Sabato 13/01 H.15.00

Marinelli

Lo Cicero-Vecchi

Iv: Marchetti

Var: Di Bello

Avar: Chiffi

HELLAS VERONA-EMPOLI Sabato 13/01 H.18.00

Doveri

Perrotti-Rossi M.

Iv: Minelli

Var: Di Paolo

Avar: Sozza

MONZA-INTER Sabato 13/01 H.20.45

Rapuano

Peretti-Dei Giudici

Iv: Volpi

Var: Aureliano

Avar: Mazzoleni

LAZIO-LECCE H. 12.30

Ferrieri Caputi

Bindoni-Tegoni

Iv: Colombo

Var: Chiffi

Avar: Di Paolo

CAGLIARI-BOLOGNA H. 15.00

Manganiello

Del Giovane-Moro

Iv: Ayroldi

Var: Valeri

Avar: Abbattista

FIORENTINA-UDINESE H. 18.00

Pairetto

De Meo-Laudato

Iv: Gualtieri

Var: Irrati

Avar: Aureliano

MILAN-ROMA H. 20.45

Guida

Bercigli-Cecconi

Iv: Abisso

Var: Mazzoleni

Avar: La Penna

ATALANTA-FROSINONE Lunedì 15/01 H. 20.45

Prontera

Di Iorio-Ricciardi

Iv: Di Marco

Var: Irrati

Avar: Meraviglia

JUVENTUS-SASSUOLO Martedì 16/01 H. 20.45

Piccinini

Zingarelli-Margani

Iv: Bonacina

Var: Di Paolo

Avar: Meraviglia