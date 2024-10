Adli in gol: la Fiorentina vince (faticando) prima del Milan contro i semi-sconosciuti del New Saints

Considerato il valore dell'avversario, quella di stasera per la Fiorentina si pronosticava essere una passeggiata, ma la formazione di Raffaele Palladino ha riscontrato non poche difficoltà nel battere la compagine del Galles dei New Saints.

L'importante, alla fine, era portare a casa i primi tre punti di questa stagione di Conference League, e così è stato, visto che il risultato finale recita 2 a 0 a favore della Viola. A sbloccare la partita l'ex Milan Yacine Adli (65'), seguito poco dopo da Moise Kean (69'), che altro non ha fatto che archiviare la pratica.

Da notificare l'infortunio di Rolando Mandragona, uscito a fine primo tempo in lacrime per via di un problema muscolare da rivalutare nei prossimi giorni in vista della partita contro il Milan, in programma domenica sera sempre all'Artemio Franchi.

LA PAGELLA DI ADLI SU TMW

Adli 7 - Negli spezzoni da subentrante finora aveva destato buone impressioni, ecco la chance dal 1'. La sfrutta al meglio, segnando con un bel mancino l'1-0.