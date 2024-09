All'Oktoberfest se vince col Bayern? Xabi Alonso seccato: "Secondo voi? Martedì c'è il Milan..."

Manca un giorno all'entusiasmante Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, primo incrocio stagionale in campionato: c'è chi vuole strappare il trono di Campione di Germania alle Aspirine e viene da un momento di forma eccezionale, costellato da 5 vittorie su 5 in tutte le competizioni (6 volendo considerare la DFB Pokal).

Dato di fatto. I Die Roten proveranno in tutti a scacciare i fantasmi della scorsa stagione, come riconosciuto anche da Xabi Alonso: "Hanno avuto un ottimo inizio di stagione. Giocano con grande energia e qualità, con buone idee. L'influenza di Kompany è stata molto buona finora. Domani ci aspetta una grande sfida. Per mostrare il nostro massimo livello abbiamo bisogno di grande concentrazione, per 95 minuti dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione".

Non si scherza. Nel corso della conferenza stampa, tuttavia, è emersa una risposta schietta e seria del tecnico basco sull'eventualità di espugnare l'Allianz Arena domani: "Se andrei all'Oktoberfest in caso di vittoria contro il Bayern Monaco? Secondo voi? Martedì abbiamo una partita contro il Milan. Non abbiamo tempo, ovviamente non è nella nostra testa. Torneremo ad allenarci domenica mattina a Leverkusen per preparare la prossima partita. Abbiamo una settimana importante, molto importante per noi”.

Il calendario del Milan in Champions League

Milan-Liverpool 1-3

Bayer Leverkusen-Milan martedì 1° ottobre 2024 ore 21.00

Milan-Bruges martedì 22 ottobre 2024 ore 18.45

Real Madrid-Milan martedì 5 novembre 2024 ore 21.00

Slovan Bratislava-Milan martedì 26 novembre 2024 ore 18.45

Milan-Stella Rossa mercoledì 11 dicembre 2024 ore 21.00

Milan-Girona mercoledì 22 gennaio 2025 ore 21.00

Dinamo Zagabria-Milan mercoledì 29 gennaio 2025 ore 21.00