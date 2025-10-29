Allarme Roma, distorsione per Ferguson: valutato nei prossimi giorni ma rischia lo stop

di Francesco Finulli

Allarme in casa Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini, che si può godere la vetta della classifica in compartecipazione con il Napoli, rischia di dover fare a meno di uno dei suoi attaccanti. Nel corso della gara dello Stadio Olimpico vinta 2-1 contro il Parma, Evan Ferguson è stato sostituito nel corso del primo tempo, proprio all'inizio della gara. Il centravanti è stato sostituito immediatamente lasciando il campo a Leon Bailey, un altro neo acquisto arrivato dalla Premier League.

Secondo quanto viene riportato dai colleghi di Voce Giallorossa, l'attaccante irlandese ha rimediato una distorsione alla caviglia: l'ex Brighton sarà valutato nei prossimi giorni e verrà stimata l'entità dell'infortunio oltre che gli eventuali tempi di recupero necessari. Sicuramente c'è il rischio che Ferguson si fermi per qualche settimana: in questo senso è una notizia che interessa da vicino al Milan dal momento che la Roma sarà proprio la prossima avversaria rossonera, domenica sera a San Siro alle 20.45.