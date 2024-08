Amichevole in giornata anche per il primo avversario del Milan in campionato

Il Milan affronterà il Torino nella prima giornata di campionato di Serie A Enilive. La partita si disputerà a San Siro sabato 17 agosto alle 20.45 e metterà di fronte due nuove guide tecniche: Paulo Fonseca per i rossoneri e Paolo Vanoli per i granata. Se i rossoneri si trovano in tournée in America per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione e affronteranno tre amichevoli di lusso, il Torino si preparerà in questo pre-campionato tra Pinzolo e la Francia.

Di seguito tutte le gare del precampionato del Torino, inclusa quella del turno preliminare di Coppa Italia. Ieru alle 20 il test contro il Lione, il primo di tre in terra francese, terminato con il risultato di 0-0. Oggi nuova amichevole per chi ha avuto meno spazio, alle 11 contro il Bourgoin-Jallieu:

20/07 - Torino-Virtus Verona 2-1

27/07 - Torino-Cremonese 1-2

31/07, ore 20 - Lione-Torino 0-0

01/08, ore 11 - Bourgoin-Jallieu-Torino

03/08 - Metz-Torino

11/08 - Torino-Cosenza (Coppa Italia)