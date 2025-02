Anche la Roma si allena in vista del Milan: c'è la rifinitura a Trigoria

Questo il report dell'allenamento di ieri della Roma, prossima avversaria del Milan in Coppa Italia domani sera alle 21: "L'indomani del pareggio contro il Napoli, la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la partita di Coppa Italia, contro il Milan. Solito lavoro di scarico per chi ha giocato almeno un'ora contro i partenopei, mentre gli altri sono scesi regolarmente in campo. Il gruppo, visto l'ampio turnover era composto da parecchi big. Per loro partitella a campo ridotto dapprima con le porticine, poi con le porte normali. Poi si è passati su Campo Testaccio per un focus sulle finalizzazioni in porta".