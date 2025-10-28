Atalanta, Brescianini: "Oggi abbiamo trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio..."

vedi letture

Marco Brescianini ha parlato a DAZN alla fine di Atalanta-Milan 1-1. Le sue parole: “Oggi abbiamo trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio, scardinare la loro difesa era una bella impresa. Però dal punto di vista personale sono soddisfatto perché non avevo ancora trovato tanti minuti mentre oggi sono riuscito a mettere minuti nelle gambe. Abbiamo fatto un’ottima partita contro un Milan che ha giocatori molto forti. Ora dobbiamo cercare di essere un po’ più incisivi in attacco, c’è rammarico perché volevamo trovare una vittoria dopo diversi pareggi”.