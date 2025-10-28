Atalanta, Brescianini: "Oggi abbiamo trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio..."
MilanNews.it
Marco Brescianini ha parlato a DAZN alla fine di Atalanta-Milan 1-1. Le sue parole: “Oggi abbiamo trovato un Milan che chiudeva tutte le linee di passaggio, scardinare la loro difesa era una bella impresa. Però dal punto di vista personale sono soddisfatto perché non avevo ancora trovato tanti minuti mentre oggi sono riuscito a mettere minuti nelle gambe. Abbiamo fatto un’ottima partita contro un Milan che ha giocatori molto forti. Ora dobbiamo cercare di essere un po’ più incisivi in attacco, c’è rammarico perché volevamo trovare una vittoria dopo diversi pareggi”.
Juric: "L'Atalanta è stata il triplo del Milan oggi, non c'è stata partita. Abbiamo dominato in lungo e in largo"
Atalanta, Zappacosta: "Leao? Quando giochiamo contro giocatori forti sappiamo che ci dobbiamo dare una mano"
Un punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Milan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
