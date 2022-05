Atalanta, ci saranno Zapata e Scalvini contro il Milan. Assenti Toloi e Pezzella

MilanNews.it

Come riporta quest'oggi Tuttosport, uscito in edicola, Giampiero Gasperini ha recuperato pienamente sia Duvan Zapata che Giorgio Scalvini. Entrambi i calciatori avevano saltato la trasferta di La Spezia dell'ultimo turno di campionato per un piccolo fastidio muscolare. L'allarme è ora sventato e i due saranno a disposizione del loro mister. Cni non lo sarà è il capitano Toloi e Pezzella. Incerta invece la presenza di Sportiello, fermato ieri da una lombosciatalgia.