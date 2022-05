Atalanta, Gasperini: "Milan? A noi servono punti, sarà decisiva per entrambe"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è così espresso in conferenza post Spezia in vista della gara contro il Milan: “Noi arbitri dello Scudetto? Noi dobbiamo essere arbitri di noi stessi, a noi servono i punti per il nostro campionato. Giocheremo a Milano contro una squadra che ha fatto un campionato straordinario, sarà uno scontro decisivo per entrambe in una cornice bellissima, è fantastico giocare queste partite. Dovremo arrivare molto bene per fare risultato".