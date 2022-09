Atalanta, Gasperini: "Non mi piacciono le cinque sostituzioni, stravolgono le partite"

MilanNews.it

Gianpiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è invervenuto in conferenza stampa prima del match contro la Cremonese soffermandosi anche sulle cinque sostituzioni: "Sono state introdotte in un periodo particolare, ma continuano a non piacermi, essendo a disposizione però le utilizzo. Comunque stravolgono molto le partite, viene un po' meno la capacità di tenuta dei giocatori. Stravolgono, ma evidentemente piace e aiutano i giocatori".