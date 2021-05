Atalanta, il report di oggi: venerdì di allenamento in vista del Milan

Nerazzurri al lavoro per preparare l’ultimo impegno della stagione. Domani, venerdì 21 maggio, seduta a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.

La partita con il Milan è in programma domenica 23 maggio al Gewiss Stadium con inizio alle 20.45, si tratta della 38ª e ultima giornata della Serie A TIM 2020-2021.

Sommando gli impegni di Champions League e Coppa Italia, sarà la partita numero 51 disputata dall’Atalanta in questa stagione.