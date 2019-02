Atalanta, Ilicic: "Il Milan ha fatto tre tiri e tre gol. Non aver segnato il 2-0 ci ha tagliato le gambe"

Intervistato dal Corriere di Bergamo, Josep Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ha commentato così la sconfitta contro il Milan di sabato scorso: "Abbiamo giocato bene, anche quando siamo andati sotto. L’aver mancato l’opportunità immediatamente di segnare il secondo gol un po’ ci ha tagliato le gambe. A Bergamo mettono il bus davanti all’area. E per noi è difficile. Perché siamo costretti ad aspettare spazi che arrivano con il contagocce. Il Milan ha sviluppato lo stesso gioco e ha tirato in porta tre volte, segnando tre gol. Una volta era molto più semplice. Quando sono arrivato nel 2010 tutti lasciavano spazi per la manovra. Ora sono più attenti alla fase difensiva. Anche segnare su punizione è più difficile. Le barriere sono attente e anche i portieri più preparati. Se il ko con il Milan lascerà strascichi negativi? Invece ha dato stimoli positivi. È una sconfitta che ci ha dato più forza per allenarci con maggiore intensità".