Atalanta, Juric: "Allegri intelligente, non si lamenta del pari"

(ANSA) - BERGAMO, 27 OTT - "Allegri l'ho cosciuto bene a Torino, è molto intelligente, quando parla riesce a non far vincere le emozioni. Contro il Pisa ha pareggiato nel recupero e ha parlato di punto guadagnato. E qui da noi siamo delusi per il pari a Cremona". Ivan Juric, alla vigilia della partita dell' Atalanta col Milan, tesse le lodi dell'allenatore avversario: "Ci rispetta e vuole preparare bene una grande partita, sono convinto che ne faremo una grande anche noi. Ha giocatori di grande qualità, non dobbiamo concedergli molto", rimarca il tecnico nerazzurro. "Il Milan non gioca le coppe, ma non so chi di noi due sia la favorita. Da Hien e Lookman non so quanti dei miei non si sono allenati normalmente tra gli avanti e indietro con la Nazionale - prosegue l'allenatore dei bergamaschi -.. Scientificamente parlano non è ottimale per un atleta.

Non abbiamo tempo di recupero, anche se siamo pronti ed è meglio giocare subito". Sulle scelte di formazione, Juric è netto: "De Roon domani non gioca in difesa, allo Zini è stata una scelta perché contro il 5-3-2 dovea uscire su una mezzala, cosa che fa comunque sempre. Kossounou è recuperato e gioca lui dietro per andare su Leao: essendo appena rientrato, era in preallarme e ho voluto risparmiarlo sabato sera". Infine, sui due big dell'attacco che non stanno segnando: "Paghiamo proprio l'estate di Lookman e Scamacca. Il primo per le questioni di mercato, il secondo per l'infiammazione al ginocchio - chiude Juric -. Di venti situazioni create a prtita, Lookman ha i numeri per risolvere le partite, ma gli manca ancora brillantezza". (ANSA).