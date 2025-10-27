Inter, risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra per Mkhitaryan. L'armeno può saltare il derby
L'Inter ha comunicato l'entità dell'infortunio di Henrikh Mkhitaryan, costretto ad abbandonare il campo in Napoli-Inter pe un problema alla coscia:
"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima".
Il centrocampista armeno dovrebbe saltare il derby contro il Milan del 23 novembre 2025.
