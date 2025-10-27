Napoli, per De Bruyne lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:19L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Il Napoli ha comunicato il report medico riguardo l'infortunio di Kevin De Bruyne, con il centrocampista belga che ha accusato un problema alla cocscia dopo aver calciato il rigore in Napoli-Inter:

"In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".