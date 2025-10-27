Con o senza punta contro il Milan? Juric risponde in conferenza

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta che domani sera alle 20.45 ospita il Milan nel secondo anticipo del nono turno di campionato di Serie A Enilive, il primo infrasettimanale, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Kossounou sarà della partita?

"Penso che giocherà domani dall'inizio. L'ho preservato per via dell'infortunio che ha avuto, ma sono soddisfatto di quello che ha dimostrato contro lo Slavia Praga: sicuramente giocherà".

Giocherà con punta oppure senza?

"Valuteremo: entrambe sono delle soluzioni importanti".

Come sta vivendo il giocare ogni 2/3 giorni considerando gli infortuni e come sta De Ketelaere?

"Sicuramente dobbiamo analizzare giorno per giorno: c'è chi fisicamente ha recuperato e chi un po' meno. Quello che ho notato è che rispetto alla gara contro lo Slavia Praga, analizzando il primo tempo, ci è mancato qualcosa. Su Charles pensavo di farlo riposare visto l'infortunio, però l'ho visto bene e quindi l'ho fatto giocare. Valuteremo oggi".