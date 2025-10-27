Jacobelli sull'Atalanta: "Lookman, segnali di miglioramento. Scamacca ha bisogno di..."

Oggi alle 14:40L'Avversario
di Federico Calabrese

Xavier Jacobelli, nel sul editoriale su Prima Bergamo, ha parlato così dell'Atalanta - prossimo avversario del Milan - dopo la sfida contro la Cremonese"Segnali di miglioramento di Lookman, mentre Scamacca ha solo bisogno di mettere minuti nelle gambe.

Alle corte: essere rimasti ancora l’unica squadra senza sconfitte in campionato è un titolo di merito e la pareggite porta sì a una positiva posizione in classifica. Tuttavia, sarebbe potuta essere migliore, considerato che in quattro partite l’Atalanta ha contato 68 tiri, dei quali 21 in porta, segnando però soltanto 2 gol".