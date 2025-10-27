Jacobelli sull'Atalanta: "Lookman, segnali di miglioramento. Scamacca ha bisogno di..."
MilanNews.it
Xavier Jacobelli, nel sul editoriale su Prima Bergamo, ha parlato così dell'Atalanta - prossimo avversario del Milan - dopo la sfida contro la Cremonese: "Segnali di miglioramento di Lookman, mentre Scamacca ha solo bisogno di mettere minuti nelle gambe.
Alle corte: essere rimasti ancora l’unica squadra senza sconfitte in campionato è un titolo di merito e la pareggite porta sì a una positiva posizione in classifica. Tuttavia, sarebbe potuta essere migliore, considerato che in quattro partite l’Atalanta ha contato 68 tiri, dei quali 21 in porta, segnando però soltanto 2 gol".
Pubblicità
L'Avversario
Inter, risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra per Mkhitaryan. L'armeno può saltare il derby
Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?di Pietro Mazzara
Le più lette
3 Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ricardo Rodriguez: "Jashari e Ricci sono fortissimi. Il mio Milan non amava Bonucci? Bugie"
Luca SerafiniPrimato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com