Atalanta, il probabile undici di Juric: tre dubbi, uno di questi sulla punta

Domani sera il Milan scende in campo contro l'Atalanta nel secondo anticipo del primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A Enilive 2025/2026, valido per la nona giornata di campionato. I bergamaschi sono reduci dal pareggio in trasferta in casa della Cremonese e in generale da quattro pareggi consecutivi in campionato. In conferenza Juric ha dichiarato che penserà di far partire Kossounou dall'inizio mentre invece ha confermato che Kolasinac non sarà ancora tra i convocati.

Il tecnico croato ha tre dubbi da sciogliere. Il primo riguarda il braccetto di sinistra con Ahanor che per il momento è in vantaggio su Djimsiti; sulla fascia esterna Zappacosta sembra essere in pole position a discapito di Bellanova; infine da capire la scelta sulla punta tra Krstovic e Scamacca con il montenegrino che comunque parte favorito, non essendo l'italiano ancora al 100% della sua condizione fisica.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman, Krstovic. All.: Ivan Juric.