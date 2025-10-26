Atalanta, Juric sul Milan: "Con Allegri è diventato una squadra solida e competitiva. Sarà una partita tostissima"

Altro pareggio per l'Atalanta che non è andata oltre all'1-1 contro la Cremonese. Al termine del match, Ivan Juric, tecnico dei nerazzurri, ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco anche del prossimo impegno casalingo contro il Milan, in programma martedì sera a Bergamo. Ecco le sue parole: "Sarà una partita tosta. Contro il Pisa ha pareggiato all'ultimo momento con un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Ha però grandi giocatori, con Allegri è una squadra molto solida e molto competitiva. Sarà una partita tostissima.

Campionato equilibrato? Molto. Per questo mi spiace per tutti questi pareggi che dovevano essere vittorie. Ci avrebbero dato un'altra classifica" riporta tuttomercatoweb.com.

