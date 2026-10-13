Atalanta, Sarri perde un giocatore per la sfida contro il Milan

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Come riportato dal comunicato ANSA, tre giocatori, tra i quali il romanista Donyell Malen, e due allenatori, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane, sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea in relazione agli incontri della settima giornata di campionato.

I tecnici di Juventus e Cagliari erano stati espulsi dall'arbitro nei momenti di tensione seguiti alla fischio finale del match all'Unipol Domus, il primo "per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine" e il secondo "per avere reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine".

Una giornata di squalifica, con una multa di 63mila euro, è stata inflitta a Josè Sambade Carreira, preparatore dei portieri del Como, allontanato dal campo "per avere, al termine del primo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa al direttore di gara". Quanto ai giocatori, oltre a Malen, staranno fermi per un turno Lorenzo Lucchesi (Monza) e Eljif Elmas (Atalanta), anche loro espulsi.

