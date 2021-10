Atalanta, verso il Milan: previsto per oggi un allenamento pomeridiano a porte chiuse

Così come comunicato dal sito ufficiale dell'Atalanta, i bergamaschi saranno impegnati oggi in una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti e a porte chiuse per preparare la sfida di domenica 3 ottobre alle 20:45 contro il Milan. Sarà sicuramente indisponibile Gosens, uscito malcolcio dalla sfida di Champions League di mercoledì.