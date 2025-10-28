Atalanta, Zappacosta: "Leao? Quando giochiamo contro giocatori forti sappiamo che ci dobbiamo dare una mano”
Davide Zappacosta ha parlato a DAZN prima di Atalanta-Milan. Queste le sue dichiarazioni:
Sta migliorando la condizione?
“Noi ci stiamo impegnando al massimo, poi alla sfortuna ci credo e non ci credo. Dobbiamo solo essere un po’ più lucidi e un po’ più bravi quando arriviamo sotto porta. In queste partite comunque abbiamo creato tanto, dobbiamo cercare di essere più cinici e sfruttare meglio le occasioni”.
Avrai un occhio di riguardo su Leao?
“La fase difensiva è importantissima ma dobbiamo svolgerla tutti quanti insieme, da squadra. Quando giochiamo contro giocatori forti sappiamo che ci dobbiamo dare una mano”.
