Atalanta, Zappacosta: "Leao? Quando giochiamo contro giocatori forti sappiamo che ci dobbiamo dare una mano”

Atalanta, Zappacosta: "Leao? Quando giochiamo contro giocatori forti sappiamo che ci dobbiamo dare una mano”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:30L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Davide Zappacosta ha parlato a DAZN prima di Atalanta-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sta migliorando la condizione?

“Noi ci stiamo impegnando al massimo, poi alla sfortuna ci credo e non ci credo. Dobbiamo solo essere un po’ più lucidi e un po’ più bravi quando arriviamo sotto porta. In queste partite comunque abbiamo creato tanto, dobbiamo cercare di essere più cinici e sfruttare meglio le occasioni”.

Avrai un occhio di riguardo su Leao?

“La fase difensiva è importantissima ma dobbiamo svolgerla tutti quanti insieme, da squadra. Quando giochiamo contro giocatori forti sappiamo che ci dobbiamo dare una mano”.