Baroni a DAZN: "Contro il Milan devi fare una partita in cui vai a sviluppare"

Marco <strong>Baroni</strong>, allenatore della <strong>Lazio</strong>, ha rilasciato un'intervista a <em>DAZN </em>poco prima della sfida prevista questa sera allo Stadio <strong>Olimpico </strong>contro il <strong>Milan</strong>:

<strong>Le sue scelte fanno capire che sarete più offensivi stasera?</strong>

"Ho cercato di mettere qualità e mobilità. Contro il Milan devi fare una partita in cui vai a sviluppare. La squadra è andata tanto sugli esterni nelle ultime due partite. Oggi Dia ci può dare una mano. Abbiamo fatto queste scelte cercando sempre compattezza ed equilibrio".

<strong>Che partita devono fare i centrocampisti?</strong>

"Dobbiamo tenere palla e avere la gestione. Abbiamo un centrocampo e una squadra in grado di farlo. Quando sei in costruzioni. Ho bisogno di vedere Nuno Tavares e ho bisogno di vederlo, ha tante energia e deve metterla in campo. Serve grande applicazione in entrambe le fasi. Preferisco avere un giocatore offensivo in più".

<strong>Che ricordo ha di Sven-Goran Eriksson?</strong>

"Oggi sicuramente è un momento di lutto per tutto il popolo laziale. Sven è stato un vincente, l'allenatore più vincente della Lazio. Era una persona meravigliosa ed è stato precursone di filosofia e concetti. Era una bellissima persona, si tratta di un grande perdita per noi e per tutto il movimento del calcio".

<strong>LAZIO </strong>(4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. <strong>A disposizione</strong>: Mandas, Furlanetto, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Castrovilli, Hysaj, Marusic. <strong>Allenatore</strong>: Marco Baroni.

<strong>MILAN </strong>(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic; Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. <strong>A disposizione</strong>. Raveyre, Torriani, Calabria, Leao, Zeroli, Theo Hernandez, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Musah, Abraham, Cuenca. <strong>Allenatore</strong>. Paulo Fonseca.

<strong>ARBITRO</strong>: Massa di Imperia.

<strong>ASSISTENTI</strong>: Meli - Alassio

<strong>IV UOMO</strong>: Fourneau

<strong>VAR</strong>: Mazzoleni

<strong>AVAR</strong>: Sozza