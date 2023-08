Beffa Inter, salta Samardzic addirittura dopo aver fatto le visite mediche

Incredibile l'epilogo della vicenda Lazar Samardzic-Inter. Circa due settimane fa i nerazzurri avevano trovato l'accordo con l'Udinese per il trasferimento del centrocampista serbo alla corte di Simone Inzaghi, tanto che il giocatore era giunto a Milano e aveva svolto le visite mediche di rito al CONI. Poi, l'improvvisa marcia indietro. Questioni legate a commissioni di agenti e del papà di Samardzic hanno complicato le cose: il centrocampista è rimasto ad aspettare in un albergo milanese e un paio di giorni fa ha fatto ritorno a Udine. Oggi, come viene raccontato, la beffa definitiva: la trattativa è saltata.