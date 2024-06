La Lazio annuncia il suo nuovo allenatore: è Marco Baroni

Dopo l'interruzione a stagione in corso con Maurizio Sarri, reduce da un secondo posto nella stagione precedente, e la parentesi Igor Tudor che non è stata prolungata per divergenze di progetto, la Lazio ha annunciato questo pomeriggio il suo nuovo allenatore. Si tratta di Marco Baroni, reduce da due salvezze consecutive ottenute sulle panchine di Lecce ed Hellas Verona. Il suo nome aleggiava su Formello da tempo e il comunicato ufficiale era solamente una questione di tempo.

La nota ufficiale del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Marco Baroni. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al club biancoceleste con un contratto pluriennale. A Baroni il benvenuto nella Capitale e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia biancoceleste".