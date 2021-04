Benevento, Tuia e Letizia da valutare in vista del Milan. Sau sicuro assente

Uscito al 24esimo della sfida contro l'Udinese, l'attaccante del Benevento Marco Sau potrebbe essere alle prese con un infortunio non in grado di garantirgli il ritorno in campo entro la fine di questa stagione. L'ex Cagliari sicuramente non sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Milano contro i rossoneri, mentre Letizia e Tuia sono da valutare. Scalpita Iago Falque per una maglia da titolare, possibile il rientro di Caprari e Tello.